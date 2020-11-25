Комитет по этике РФС готов рассмотреть жалобу ЦСКА на Черчесова
Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике рассмотрит заявление клуба ЦСКА в отношении главного тренера сборной России Станислава Черчесова, если таковое поступит, заявил глава комитета Семен Андреев.
«Такого прецедента в нашей практике еще не было. Если обращение поступит, то комитет по этике будет рассматривать заявление ЦСКА», — приводят слова Андреева «РИА Новости».
Ранее, 24 ноября, Черчесов в интервью телеканалу «Матч ТВ» раскритиковал игру нападающего московского ЦСКА Федора Чкалова и полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков за выступления на последних матчах российской сборной. По словам тренера, «золотой актив должен что-то делать». Он добавил, что предпочтет Чалову нападающего клуба «Сочи» Антона Заболотного, которого назвал «бездарным».
Сегодня ЦСКА выступил с официальным комментарием к заявлению Черчесова. В тексте сказано, что руководство клуба удивлено подобными высказываниями. «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей», — заявили в ЦСКА. Там также подчеркнули, что многие считают Черчесова «физруком, а не тренером», но клуб никогда не скажет подобного в СМИ.