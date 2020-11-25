Комитет по этике РФС готов рассмотреть жалобу ЦСКА на Черчесова

Сегодня ЦСКА выступил с официальным комментарием к заявлению Черчесова. В тексте сказано, что руководство клуба удивлено подобными высказываниями. «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей», — заявили в ЦСКА. Там также подчеркнули, что многие считают Черчесова «физруком, а не тренером», но клуб никогда не скажет подобного в СМИ.