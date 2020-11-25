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Комитет по этике РФС готов рассмотреть жалобу ЦСКА на Черчесова

Ведомости

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике рассмотрит заявление клуба ЦСКА в отношении главного тренера сборной России Станислава Черчесова, если таковое поступит, заявил глава комитета Семен Андреев.

«Такого прецедента в нашей практике еще не было. Если обращение поступит, то комитет по этике будет рассматривать заявление ЦСКА», — приводят слова Андреева «РИА Новости».

Ранее, 24 ноября, Черчесов в интервью телеканалу «Матч ТВ» раскритиковал игру нападающего московского ЦСКА Федора Чкалова и полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков за выступления на последних матчах российской сборной. По словам тренера, «золотой актив должен что-то делать». Он добавил, что предпочтет Чалову нападающего клуба «Сочи» Антона Заболотного, которого назвал «бездарным».

Сегодня ЦСКА выступил с официальным комментарием к заявлению Черчесова. В тексте сказано, что руководство клуба удивлено подобными высказываниями. «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей», — заявили в ЦСКА. Там также подчеркнули, что многие считают Черчесова «физруком, а не тренером», но клуб никогда не скажет подобного в СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных