МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице
Вечером в Москве ожидаются туман и гололедица, сообщило столичное управление МЧС России.
«В ТиНАО и ЗелАО г. Москвы в период с 21 часа 25 ноября до 10 часов 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 м. С 19 часов 25 ноября в г. Москве ожидается переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица», — говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС рекомендует во время движения на автомобиле значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам рекомендуется носить на одежде светоотражающие элементы.
Ранее «Метеоновости» сообщили, что ледяные дожди могут возобновиться в Москве в начале текущей недели.