МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

«В ТиНАО и ЗелАО г. Москвы в период с 21 часа 25 ноября до 10 часов 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 м. С 19 часов 25 ноября в г. Москве ожидается переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица», — говорится в сообщении.