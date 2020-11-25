Воробьев заявил о рекордной госпитализации с коронавирусом в Подмосковье
Вчера в Московской области было госпитализировано рекордное число больных с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Вчера у нас была рекордная госпитализация за сутки, но и выписка больше, чем госпитализация», — сказал Воробьев.
Губернатор рассказал, что в регионе привиты от коронавируса несколько тысяч человек. Приоритетной вакцинации подлежат врачи, учителя, сотрудники МФЦ, полицейские, водители и другие категории граждан, чей труд связан с работой с людьми.
13 ноября Воробьев сообщил, что система здравоохранения Подмосковья работает в напряженном режиме.
По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявили 1005 новых случаев коронавируса, 616 человек выздоровели, 22 умерли. Всего в регионе зарегистрировано 105 748 случаев COVID-19 и 1965 летальных исходов. Подмосковье занимает третье место среди регионов России по общему числу случаев коронавируса и ежедневному приросту.