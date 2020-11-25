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Воробьев заявил о рекордной госпитализации с коронавирусом в Подмосковье

Ведомости

Вчера в Московской области было госпитализировано рекордное число больных с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вчера у нас была рекордная госпитализация за сутки, но и выписка больше, чем госпитализация», — сказал Воробьев. 

Губернатор рассказал, что в регионе привиты от коронавируса несколько тысяч человек. Приоритетной вакцинации подлежат врачи, учителя, сотрудники МФЦ, полицейские, водители и другие категории граждан, чей труд связан с работой с людьми. 

13 ноября Воробьев сообщил, что система здравоохранения Подмосковья работает в напряженном режиме. 

По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявили 1005 новых случаев коронавируса, 616 человек выздоровели, 22 умерли. Всего в регионе зарегистрировано 105 748 случаев COVID-19 и 1965 летальных исходов. Подмосковье занимает третье место среди регионов России по общему числу случаев коронавируса и ежедневному приросту.

Ранее по теме: Воробьев назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных