Более 60 млн человек в мире заразились коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60,1 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Больше всего случаев коронавируса выявлено в США – 12,7 млн, Индии – 9,2 млн, Бразилии – 6,1 млн, Франции (2,2 млн) и России (2,1 млн). Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в США – 260 869, Бразилии – 170 115, Индии – 134 699, Мексике – 102 739 и Великобритании – 56 630.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев коронавируса, 25 748 человек выздоровели, 507 – умерли. Всего в стране зарегистрировано около 2,2 млн случаев COVID-19 и 37 538 летальных исходов.