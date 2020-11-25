Более 60 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев коронавируса, 25 748 человек выздоровели, 507 – умерли. Всего в стране зарегистрировано около 2,2 млн случаев COVID-19 и 37 538 летальных исходов.