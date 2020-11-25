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Более 60 млн человек в мире заразились коронавирусом

Ведомости

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60,1 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. 

Больше всего случаев коронавируса выявлено в США – 12,7 млн, Индии – 9,2 млн, Бразилии – 6,1 млн, Франции (2,2 млн) и России (2,1 млн). Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в США – 260 869, Бразилии – 170 115, Индии – 134 699, Мексике – 102 739 и Великобритании – 56 630.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев коронавируса, 25 748 человек выздоровели, 507 – умерли. Всего в стране зарегистрировано около 2,2 млн случаев COVID-19 и 37 538 летальных исходов.

Ранее по теме: В России впервые умерли более 500 человек с коронавирусом за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных