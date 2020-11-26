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Всероссийские проверочные работы могут перенести на осень

Ведомости

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах могут быть перенесены с весны на осень в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти осенью в начале нового учебного года», — говорится в сообщении. Проведение ВПР планируется весной в конце текущего учебного года. 

В ведомстве напомнили, что из-за эпидемиологической ситуации проверочные работы в 2020 г. были перенесены на осень. В них приняли участие более 7 млн учащихся из 37 000 школ. 

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что итоговое сочинение в 11 классах пройдет не раньше 5 апреля следующего года из-за пандемии коронавируса, хотя изначально оно должно было пройти 2 декабря. Позже датой его проведения было определено 5 апреля.

Ранее по теме: Минпросвещения утвердило дату итогового сочинения для 11 классов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных