Всероссийские проверочные работы могут перенести на осень
Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах могут быть перенесены с весны на осень в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти осенью в начале нового учебного года», — говорится в сообщении. Проведение ВПР планируется весной в конце текущего учебного года.
В ведомстве напомнили, что из-за эпидемиологической ситуации проверочные работы в 2020 г. были перенесены на осень. В них приняли участие более 7 млн учащихся из 37 000 школ.
Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что итоговое сочинение в 11 классах пройдет не раньше 5 апреля следующего года из-за пандемии коронавируса, хотя изначально оно должно было пройти 2 декабря. Позже датой его проведения было определено 5 апреля.