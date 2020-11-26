Всероссийские проверочные работы могут перенести на осень

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что итоговое сочинение в 11 классах пройдет не раньше 5 апреля следующего года из-за пандемии коронавируса, хотя изначально оно должно было пройти 2 декабря. Позже датой его проведения было определено 5 апреля.