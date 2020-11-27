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Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за коронавируса в школах до 2022 года

Ведомости

Роспотребнадзор предложил продлить меры по профилактике распространения коронавируса в школах до 2022 г., следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года"», – говорится в документе. Согласно действующему постановлению, которое было принято 30 июня, в детских организациях, в том числе школах, запрещены массовые мероприятия, при входе должна проводиться термометрия, должны регулярно убираться и обеззараживаться помещения и поверхности.

Кроме того, у каждого класса должен быть свой кабинет, а занятия проводиться по графику для минимизации контактов обучающихся. Документ также закрепляет правила по профилактике коронавируса при организации отдыха и оздоровления детей. В некоторых российских регионах школьники старших классов, а также учащиеся вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, в Москве удаленка для старшеклассников действует до 6 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных