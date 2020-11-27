Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за коронавируса в школах до 2022 года
Роспотребнадзор предложил продлить меры по профилактике распространения коронавируса в школах до 2022 г., следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года"», – говорится в документе. Согласно действующему постановлению, которое было принято 30 июня, в детских организациях, в том числе школах, запрещены массовые мероприятия, при входе должна проводиться термометрия, должны регулярно убираться и обеззараживаться помещения и поверхности.
Кроме того, у каждого класса должен быть свой кабинет, а занятия проводиться по графику для минимизации контактов обучающихся. Документ также закрепляет правила по профилактике коронавируса при организации отдыха и оздоровления детей. В некоторых российских регионах школьники старших классов, а также учащиеся вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, в Москве удаленка для старшеклассников действует до 6 декабря.