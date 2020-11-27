Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за коронавируса в школах до 2022 года

Кроме того, у каждого класса должен быть свой кабинет, а занятия проводиться по графику для минимизации контактов обучающихся. Документ также закрепляет правила по профилактике коронавируса при организации отдыха и оздоровления детей. В некоторых российских регионах школьники старших классов, а также учащиеся вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, в Москве удаленка для старшеклассников действует до 6 декабря.