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«Роскосмос» уволил гендиректора ЦЭНКИ

Ведомости

«Роскосмос» досрочно прекратил полномочия гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, дочка «Роскосмоса») Андрея Охлопкова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директиву представителя интересов госкорпорации в совете директоров ЦЭНКИ. В ней последним рабочим днем Охлопкова указывается 27 ноября.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора был вынесен на голосование со следующей формулировкой: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО "ЦЭНКИ" Охлопкова Андрея Васильевича 27 ноября 2020 г. Прекратить трудовой договор с Охлопковым Андреем Васильевичем 27 ноября 2020 г. (последний рабочий день)», — приводит агентство выдержку из документа.

Охлопков возглавлял ЦЭНКИ с 2018 г. До этого он руководил в работами по строительству и созданию наземной инфраструктуры космодрома Восточный.

В июле 2018 г. гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. С момента назначения Рогозина гендиректором «Роскосмоса» руководство ключевых предприятий отрасли было заменено, в частности, самарского ракетно-космического центра «Прогресс», ЦЭНКИ, АО «Глонасс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных