«Роскосмос» уволил гендиректора ЦЭНКИ

Вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора был вынесен на голосование со следующей формулировкой: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО "ЦЭНКИ" Охлопкова Андрея Васильевича 27 ноября 2020 г. Прекратить трудовой договор с Охлопковым Андреем Васильевичем 27 ноября 2020 г. (последний рабочий день)», — приводит агентство выдержку из документа.