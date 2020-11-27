«Роскосмос» уволил гендиректора ЦЭНКИ
«Роскосмос» досрочно прекратил полномочия гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, дочка «Роскосмоса») Андрея Охлопкова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директиву представителя интересов госкорпорации в совете директоров ЦЭНКИ. В ней последним рабочим днем Охлопкова указывается 27 ноября.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора был вынесен на голосование со следующей формулировкой: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО "ЦЭНКИ" Охлопкова Андрея Васильевича 27 ноября 2020 г. Прекратить трудовой договор с Охлопковым Андреем Васильевичем 27 ноября 2020 г. (последний рабочий день)», — приводит агентство выдержку из документа.
Охлопков возглавлял ЦЭНКИ с 2018 г. До этого он руководил в работами по строительству и созданию наземной инфраструктуры космодрома Восточный.
В июле 2018 г. гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. С момента назначения Рогозина гендиректором «Роскосмоса» руководство ключевых предприятий отрасли было заменено, в частности, самарского ракетно-космического центра «Прогресс», ЦЭНКИ, АО «Глонасс».