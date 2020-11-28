Мишустин упростил порядок оформления инвалидности
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому упрощается порядок оформления инвалидности, сообщила пресс-служба правительства.
Прежде граждане, которым в направлении на медико-социальную экспертизу указали неполный объем медицинских обследований, должны были повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями.
«По новым правилам этого делать не придётся. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — отметили в правительстве.
Возврат направлений в поликлинику будет занимать не более трех рабочих дней, на доработку документов поликлиникам отводится 14 дней. Нововведение вступит в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности в связи с пандемией коронавируса.
Временный порядок предусматривает автоматическое продление оформленной прежде инвалидности на шесть месяцев. Если инвалидность устанавливается человеку впервые, органы медико-социальной экспертизы должны ее установить на основе документов из медорганизации, без личного присутствия. Затем документы направляют в Пенсионный фонд для оформления пенсии по инвалидности. Мера будет действовать до 1 марта 2021 г.