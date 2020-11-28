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Мишустин упростил порядок оформления инвалидности

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому упрощается порядок оформления инвалидности, сообщила пресс-служба правительства.

Прежде граждане, которым в направлении на медико-социальную экспертизу указали неполный объем медицинских обследований, должны были повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями.

«По новым правилам этого делать не придётся. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — отметили в правительстве.

Возврат направлений в поликлинику будет занимать не более трех рабочих дней, на доработку документов поликлиникам отводится 14 дней. Нововведение вступит в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности в связи с пандемией коронавируса.

Временный порядок предусматривает автоматическое продление оформленной прежде инвалидности на шесть месяцев. Если инвалидность устанавливается человеку впервые, органы медико-социальной экспертизы должны ее установить на основе документов из медорганизации, без личного присутствия. Затем документы направляют в Пенсионный фонд для оформления пенсии по инвалидности. Мера будет действовать до 1 марта 2021 г.

Ранее по теме: Минтруд предложил продлить упрощенный порядок назначения инвалидности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных