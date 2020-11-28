Мишустин упростил порядок оформления инвалидности

Временный порядок предусматривает автоматическое продление оформленной прежде инвалидности на шесть месяцев. Если инвалидность устанавливается человеку впервые, органы медико-социальной экспертизы должны ее установить на основе документов из медорганизации, без личного присутствия. Затем документы направляют в Пенсионный фонд для оформления пенсии по инвалидности. Мера будет действовать до 1 марта 2021 г.