Четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине в Карабахе
В результате подрыва автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе, перешедшего под контроль Азербайджана, погибли четыре человека, сообщила генпрокуратура республики.
Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и тела, назначили судебно-медицинскую экспертизу и провели другие процессуальные действия.
В прокуратуре обвинили в минировании территорий армянских военных. Уголовное дело возбуждено по статьям, связанным с планированием и развязыванием агрессивной войны, нарушением международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта и др.
Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Report, при взрыве погибли главный редактор газеты «Qayıdış» Зибейда Адильзаде, а также трое ее родственников.
Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны.
9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором, а в зону конфликта для обеспечения соблюдения договоренностей вводятся российские миротворцы.