Сербия может начать совместно с Россией производить вакцину «Спутник V»
Сербия рассматривает возможность совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила премьер-министр страны Ана Брнабич в рамках встречи с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата», — передает пресс-служба Минпромторга слова Брнабич. В свою очередь, глава российского ведомства сообщил, что партия вакцины для осуществления лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели.
Также сербскую сторону проинформировали о ходе работы по массовому производству препарата в России.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел переговоры с Францией по производству вакцины от коронавируса, также расматривается возможность производства в Германии. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ, в том числе в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее. Заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины поступили от более 50 стран.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.