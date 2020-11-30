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Сербия может начать совместно с Россией производить вакцину «Спутник V»

Ведомости

Сербия рассматривает возможность совместного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила премьер-министр страны Ана Брнабич в рамках встречи с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата», — передает пресс-служба Минпромторга слова Брнабич. В свою очередь, глава российского ведомства сообщил, что партия вакцины для осуществления лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели. 

Также сербскую сторону проинформировали о ходе работы по массовому производству препарата в России.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел переговоры с Францией по производству вакцины от коронавируса, также расматривается возможность производства в Германии. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ, в том числе в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее. Заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины поступили от более 50 стран.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.

Ранее по теме: Палестина обсуждает с Россией сотрудничество по вакцине «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных