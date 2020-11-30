Сербия может начать совместно с Россией производить вакцину «Спутник V»

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел переговоры с Францией по производству вакцины от коронавируса, также расматривается возможность производства в Германии. Препарат для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ, в том числе в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее. Заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины поступили от более 50 стран.