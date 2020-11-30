В Совфеде назвали получающих две пенсии в декабре пенсионеров

Ранее Бибикова сообщала, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3% 1 января 2021 г. Она отметила, что пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции, который в этом году составит, согласно прогнозам, 3,7-3,8%. В среднем пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 1 тыс. руб.