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В Совфеде назвали получающих две пенсии в декабре пенсионеров

Ведомости

Пенсионеры, которым доставляют выплаты «Почтой России», в декабре получат пенсии за декабрь и за январь, заявила «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам. Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала Бибикова.

Ранее Бибикова сообщала, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3% 1 января 2021 г. Она отметила, что пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции, который в этом году составит, согласно прогнозам, 3,7-3,8%. В среднем пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 1 тыс. руб. 

В то же время пенсии неработающим пенсионерам вновь не будут индексироваться. Эта процедура заморожена с 2016 г.

Ранее по теме: Ученые РАНХиГС придумали, как увеличить пенсии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных