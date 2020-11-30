В Совфеде назвали получающих две пенсии в декабре пенсионеров
Пенсионеры, которым доставляют выплаты «Почтой России», в декабре получат пенсии за декабрь и за январь, заявила «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам. Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала Бибикова.
Ранее Бибикова сообщала, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3% 1 января 2021 г. Она отметила, что пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции, который в этом году составит, согласно прогнозам, 3,7-3,8%. В среднем пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 1 тыс. руб.
В то же время пенсии неработающим пенсионерам вновь не будут индексироваться. Эта процедура заморожена с 2016 г.