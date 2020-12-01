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СМИ сообщили о задержании в Казани предполагаемого «поволжского маньяка»

Ведомости

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 гг. в Татарстане и других регионах Поволжья, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

«Задержанный Радик Тагиров подозревается в нападениях на пожилых женщин в разных городах Поволжья в 2011-2013 гг.», — уточнил собеседник агентства. ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах подтверждает задержание подозреваемого, не называя его имени. Портал Kazanfirst пишет, что задержанному 38 лет. Правоохранительные органы пока официально не комментировали эту информацию.

«Поволжский маньяк» — условное обозначение преступника, который совершил в 2011-2013 гг. серию убийств женщин. Во всех случаях жертвами становились одинокие женщины в возрасте от 75 до 90 лет, проживавшие в хрущёвках. В целом на счету преступника как минимум 32 убийства.

В 2017 г. подозреваемым по этому делу проходил уроженец Казахстана, причастный к убийству двух женщин в Самаре, однако позже следствие не стало идентифицировать его как «поволжского маньяка». Серийный убийца, как в том же году предположили в правоохранительных органах, может быть жителем Казани и выпускником одной из школ города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных