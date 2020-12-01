СМИ сообщили о задержании в Казани предполагаемого «поволжского маньяка»
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 гг. в Татарстане и других регионах Поволжья, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
«Задержанный Радик Тагиров подозревается в нападениях на пожилых женщин в разных городах Поволжья в 2011-2013 гг.», — уточнил собеседник агентства. ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах подтверждает задержание подозреваемого, не называя его имени. Портал Kazanfirst пишет, что задержанному 38 лет. Правоохранительные органы пока официально не комментировали эту информацию.
«Поволжский маньяк» — условное обозначение преступника, который совершил в 2011-2013 гг. серию убийств женщин. Во всех случаях жертвами становились одинокие женщины в возрасте от 75 до 90 лет, проживавшие в хрущёвках. В целом на счету преступника как минимум 32 убийства.
В 2017 г. подозреваемым по этому делу проходил уроженец Казахстана, причастный к убийству двух женщин в Самаре, однако позже следствие не стало идентифицировать его как «поволжского маньяка». Серийный убийца, как в том же году предположили в правоохранительных органах, может быть жителем Казани и выпускником одной из школ города.