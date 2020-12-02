Умер актер из фильма «Собачье сердце» Борис Плотников
Народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер от коронавируса в возрасте 71 года, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — сказал Заславский.
Борис Плотников родился 2 апреля 1949 г. в Невьянске Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и Уральский государственный университет. Работал в Свердловском ТЮЗе, Московском театре Сатиры, Центральном академическом театре Советской Армии, Московском художественном театре имени А.П. Чехова, театре под руководством Олега Табакова.
В кино дебютировал в 1976 г. главной ролью в фильме Ларисфы Шепитько «Восхождение». Снялся в около 70 фильмах и сериалах. Написал книгу «Моя надежда, мука и награда…». Был художественным руководителем мастерской ГИТИСа.