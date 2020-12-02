Умер актер из фильма «Собачье сердце» Борис Плотников

В кино дебютировал в 1976 г. главной ролью в фильме Ларисфы Шепитько «Восхождение». Снялся в около 70 фильмах и сериалах. Написал книгу «Моя надежда, мука и награда…». Был художественным руководителем мастерской ГИТИСа.