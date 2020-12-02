Интерпол предупредил об активизации преступников вокруг вакцин от COVID-19

По данным Интерпола, преступники могут действовать через поддельные веб-сайты и предоставлять поддельные лекарства, которые могут представлять значительный риск для здоровья, даже для их жизни. «Крайне важно, чтобы правоохранительные органы были как можно лучше подготовлены к тому, что будет представлять собой натиск всех видов преступной деятельности, связанной с вакциной COVID-19, и именно поэтому Интерпол выпустил это глобальное предупреждение», — пояснил генсекретарь Юрген Сток.