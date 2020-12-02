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Интерпол предупредил об активизации преступников вокруг вакцин от COVID-19

Ведомости

Интерпол выступил за необходимость координации усилий стран-участниц из-за возможной активизации преступников вокруг вакцины от COVID-19.

«Уведомление Интерпола описывает потенциальную преступную деятельность в связи с фальсификацией, кражей и незаконной рекламой вакцин COVID-19 и гриппа», — говорится на сайте организации. Отмечается, что преступники могут активизироваться как онлайн, так и офлайн.

По данным Интерпола, преступники могут действовать через поддельные веб-сайты и предоставлять поддельные лекарства, которые могут представлять значительный риск для здоровья, даже для их жизни. «Крайне важно, чтобы правоохранительные органы были как можно лучше подготовлены к тому, что будет представлять собой натиск всех видов преступной деятельности, связанной с вакциной COVID-19, и именно поэтому Интерпол выпустил это глобальное предупреждение», — пояснил генсекретарь Юрген Сток.

В России массовая вакцинация от коронавируса стартует в России в начале 2021 г., сообщал Минздрав.

Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи – была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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