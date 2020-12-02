Интерпол предупредил об активизации преступников вокруг вакцин от COVID-19
Интерпол выступил за необходимость координации усилий стран-участниц из-за возможной активизации преступников вокруг вакцины от COVID-19.
«Уведомление Интерпола описывает потенциальную преступную деятельность в связи с фальсификацией, кражей и незаконной рекламой вакцин COVID-19 и гриппа», — говорится на сайте организации. Отмечается, что преступники могут активизироваться как онлайн, так и офлайн.
По данным Интерпола, преступники могут действовать через поддельные веб-сайты и предоставлять поддельные лекарства, которые могут представлять значительный риск для здоровья, даже для их жизни. «Крайне важно, чтобы правоохранительные органы были как можно лучше подготовлены к тому, что будет представлять собой натиск всех видов преступной деятельности, связанной с вакциной COVID-19, и именно поэтому Интерпол выпустил это глобальное предупреждение», — пояснил генсекретарь Юрген Сток.
В России массовая вакцинация от коронавируса стартует в России в начале 2021 г., сообщал Минздрав.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи – была зарегистрирована в России 11 августа. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже президент России Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.