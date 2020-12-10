Суд оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 000 рублей

В конце 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. В августе 2020 г. Минздрав повторно зарегистрировал этот лекарственный препарат.