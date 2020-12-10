Суд оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 000 рублей
В сентябре «Дом с маяком» получил право назначать безнадежно больным детям наркотические препараты. В конце ноября в хоспис пришла полиция с внеплановой проверкой: им поступила жалоба, якобы сотрудники организации назначают слишком много наркосодержащих лекарств одному из подопечных, сыну Мониавы.
По ее словам, при проверке журналов выдачи препаратов проверка нашла нарушения и неточности, в частности, не все действия с препаратами были запротоколированы, в том числе в момент прихода полиции. Изначально хоспису грозил штраф в 400 тыс. руб. и закрытие на 90 дней.
«Интерфакс» со ссылкой на решение суда пишет, что благотворительное заведение признали виновным в нарушении ч. 1 статьи 6 .16 КоАП и обязали выплатить штраф, однако без конфискации наркосодержащих препаратов.
В конце 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. В августе 2020 г. Минздрав повторно зарегистрировал этот лекарственный препарат.