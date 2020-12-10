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В Минкульте заявили о двукратном падении выручки киноиндустрии в 2020 году

Ведомости

Объем кассовых сборов российской киноиндустрии по итогам 2020 г. может сократиться в два раза из-за пандемии коронавируса, заявил на конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» замминистра культуры РФ Максим Ксензов, передает корреспондент «Ведомостей».

«В этом году случился форс-мажор и отрасль может понести почти 23 млрд рублей убытков. Это примерно 50% годового оборота», — сказал чиновник.

Ранее, в конце ноября, советник президента России Владимир Толстой доложил главе государства, что доходы кинотеатров страны из-за пандемии упадут в 2020 г. на 60% по сравнению с 2019 г. В прошлом году, по данным государственного Фонда кино, объем бокс-офиса составил 55,4 млрд руб.

Для поддержки киноиндустрии правительство выделило из резервного фонда 4,2 млрд руб. Ранее собеседники «Ведомостей» рассказали, эти средства будут поделены пополам между кинотеатрами и продюсерами. Первые смогут получить деньги в декабре этого года в размере, пропорциональном сборам российских фильмов в январе-марте 2020 г. Вторые получат поддержку весной 2021 г. Ее объем будет пропорционален сборам с картин, выпущенных в прокат с июля 2020 г. по март 2021 г. 

С марта по июль в связи с пандемией коронавируса кинотеатры России были закрыты. Затем показ фильмов возобновился во всех регионах страны, кроме пяти. Однако осенью на фоне второй волны заболеваемости власти вновь ужесточили условия посещения кинотеатров. Например, в Москве с 16 ноября по 15 января нельзя заполнять залы более чем на 25%.

Ранее по теме: Правительство определилось с получателями субсидий в киноиндустрии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных