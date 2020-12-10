В Минкульте заявили о двукратном падении выручки киноиндустрии в 2020 году

Для поддержки киноиндустрии правительство выделило из резервного фонда 4,2 млрд руб. Ранее собеседники «Ведомостей» рассказали, эти средства будут поделены пополам между кинотеатрами и продюсерами. Первые смогут получить деньги в декабре этого года в размере, пропорциональном сборам российских фильмов в январе-марте 2020 г. Вторые получат поддержку весной 2021 г. Ее объем будет пропорционален сборам с картин, выпущенных в прокат с июля 2020 г. по март 2021 г.