В Минкульте заявили о двукратном падении выручки киноиндустрии в 2020 году
Объем кассовых сборов российской киноиндустрии по итогам 2020 г. может сократиться в два раза из-за пандемии коронавируса, заявил на конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» замминистра культуры РФ Максим Ксензов, передает корреспондент «Ведомостей».
«В этом году случился форс-мажор и отрасль может понести почти 23 млрд рублей убытков. Это примерно 50% годового оборота», — сказал чиновник.
Ранее, в конце ноября, советник президента России Владимир Толстой доложил главе государства, что доходы кинотеатров страны из-за пандемии упадут в 2020 г. на 60% по сравнению с 2019 г. В прошлом году, по данным государственного Фонда кино, объем бокс-офиса составил 55,4 млрд руб.
Для поддержки киноиндустрии правительство выделило из резервного фонда 4,2 млрд руб. Ранее собеседники «Ведомостей» рассказали, эти средства будут поделены пополам между кинотеатрами и продюсерами. Первые смогут получить деньги в декабре этого года в размере, пропорциональном сборам российских фильмов в январе-марте 2020 г. Вторые получат поддержку весной 2021 г. Ее объем будет пропорционален сборам с картин, выпущенных в прокат с июля 2020 г. по март 2021 г.
С марта по июль в связи с пандемией коронавируса кинотеатры России были закрыты. Затем показ фильмов возобновился во всех регионах страны, кроме пяти. Однако осенью на фоне второй волны заболеваемости власти вновь ужесточили условия посещения кинотеатров. Например, в Москве с 16 ноября по 15 января нельзя заполнять залы более чем на 25%.