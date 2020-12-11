Генпрокуратура потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком»
Генпрокуратура потребовала отметить штраф хоспису «Дом с маяком» в 200 тыс. руб., назначенный накануне Зюзинским судом Москвы за нарушение правил учета наркосодержащих препаратов, в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Генпрокуратура проверила на законность не вступившее в силу решение суда и выявила ряд «существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела». «Зюзинским межрайонным прокурором г. Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», — говорится в сообщении.
Протест Генпрокуратуры суд рассмотрит 14 декабря.
Накануне Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. руб. детский хоспис «Дом с маяком» за нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств. Благотворительное заведение в сентябре получило право назначать безнадежно больным детям наркотические препараты. В конце ноября в хоспис пришла полиция с внеплановой проверкой: им поступила жалоба, якобы сотрудники организации назначают слишком много наркосодержащих лекарств, в том числе, противосудорожный препарат фризиум, одному из подопечных, сыну главы фонда «Дом с маяком» Лизы Мониавы.
По ее словам, при проверке журналов выдачи препаратов проверка нашла нарушения и неточности, в частности, не все действия с препаратами были запротоколированы, в том числе в момент прихода полиции. Изначально хоспису грозил штраф в 400 тыс. руб. и закрытие на 90 дней.
В конце 2019 г. президент Владимир Путин разрешил ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. В марте 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. В августе 2020 г. Минздрав повторно зарегистрировал этот лекарственный препарат.