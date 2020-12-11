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Генпрокуратура потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком»

Ведомости

Генпрокуратура потребовала отметить штраф хоспису «Дом с маяком» в 200 тыс. руб., назначенный накануне Зюзинским судом Москвы за нарушение правил учета наркосодержащих препаратов, в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура проверила на законность не вступившее в силу решение суда и выявила ряд «существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела». «Зюзинским межрайонным прокурором г. Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», — говорится в сообщении.

Протест Генпрокуратуры суд рассмотрит 14 декабря.

Ранее по теме: Суд оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 000 рублей

Накануне Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. руб. детский хоспис «Дом с маяком» за нарушение правил оборота наркотических и психотропных средств. Благотворительное заведение в сентябре получило право назначать безнадежно больным детям наркотические препараты. В конце ноября в хоспис пришла полиция с внеплановой проверкой: им поступила жалоба, якобы сотрудники организации назначают слишком много наркосодержащих лекарств, в том числе, противосудорожный препарат фризиум, одному из подопечных, сыну главы фонда «Дом с маяком» Лизы Мониавы.

По ее словам, при проверке журналов выдачи препаратов проверка нашла нарушения и неточности, в частности, не все действия с препаратами были запротоколированы, в том числе в момент прихода полиции. Изначально хоспису грозил штраф в 400 тыс. руб. и закрытие на 90 дней.

В конце 2019 г. президент Владимир Путин разрешил ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. В марте 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. В августе 2020 г. Минздрав повторно зарегистрировал этот лекарственный препарат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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