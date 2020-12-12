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Актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни

Ведомости

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни, сообщил Московский театр «Современник».

«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта», — говорится в сообщении.

Смерть актера подтвердила и его супруга Ольга Остроумова в комментарии ТАСС.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала она.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 г. в Москве. В 1957 г. он окончил Школу-студию МХАТ, выступал в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре и «Современнике». На творческом пути Гафта было множество ролей и в кино, в том числе в картинах «Чародеи», «Семнадцать мгновений весны», «О бедном гусаре замолвите слово» и др.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Дружбы, лауреат международной театральной премии имени К. Станиславского и премии «Золотой орел». В 1984 г. Валентин Гафт был удостоен звания народного артиста РСФСР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных