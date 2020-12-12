Актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни, сообщил Московский театр «Современник».
«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта», — говорится в сообщении.
Смерть актера подтвердила и его супруга Ольга Остроумова в комментарии ТАСС.
«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — сказала она.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 г. в Москве. В 1957 г. он окончил Школу-студию МХАТ, выступал в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре и «Современнике». На творческом пути Гафта было множество ролей и в кино, в том числе в картинах «Чародеи», «Семнадцать мгновений весны», «О бедном гусаре замолвите слово» и др.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Дружбы, лауреат международной театральной премии имени К. Станиславского и премии «Золотой орел». В 1984 г. Валентин Гафт был удостоен звания народного артиста РСФСР.