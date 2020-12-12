Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Подлодка «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск четырех ракет «Булава»

Ведомости

Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота впервые выполнил учебный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава», сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что полет ракет прошел в штатном режиме, заданные цели были успешно поражены.

Это первые учебные стрельбы ракетами «Булава» подводных атомных ракетоносцев проекта 955 Тихоокеанского флота за всю историю их службы в составе ТОФ. Ранее они не производились из-за неготовности полигона в Архангельской области.

В Минобороны добавили, что в 2015 г. экипаж АПЛ «Владимир Мономах» произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Подводные лодки проекта 955 «Борей» — серия российских атомных подлодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения». Помимо «Владимира Мономаха» в проект входят корабли «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Князь Владимир» и др.

Р-30 «Булава-30» — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Разработка ракеты ведется с 1998 г. московским Институтом теплотехники, разработавшим в 1989-1997 гг. ракету наземного базирования «Тополь-М».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных