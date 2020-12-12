Подлодка «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск четырех ракет «Булава»
Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота впервые выполнил учебный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава», сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что полет ракет прошел в штатном режиме, заданные цели были успешно поражены.
Это первые учебные стрельбы ракетами «Булава» подводных атомных ракетоносцев проекта 955 Тихоокеанского флота за всю историю их службы в составе ТОФ. Ранее они не производились из-за неготовности полигона в Архангельской области.
В Минобороны добавили, что в 2015 г. экипаж АПЛ «Владимир Мономах» произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Подводные лодки проекта 955 «Борей» — серия российских атомных подлодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения». Помимо «Владимира Мономаха» в проект входят корабли «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Князь Владимир» и др.
Р-30 «Булава-30» — российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955. Разработка ракеты ведется с 1998 г. московским Институтом теплотехники, разработавшим в 1989-1997 гг. ракету наземного базирования «Тополь-М».