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Гинцбург допустил вакцинацию большей части граждан от коронавируса в 2021 году

Ведомости

Большая часть граждан России может быть провакцинирована от коронавируса в 2021 г., заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — цитирует Гинцбурга пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. По его словам, это позволит «существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения нашей страны». 

Ранее сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» доставлена во все российские регионы. 

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 14 октября в России была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор».

Ранее по теме: Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных