Гинцбург допустил вакцинацию большей части граждан от коронавируса в 2021 году
Большая часть граждан России может быть провакцинирована от коронавируса в 2021 г., заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — цитирует Гинцбурга пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. По его словам, это позволит «существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения нашей страны».
Ранее сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» доставлена во все российские регионы.
«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 14 октября в России была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор».