Гинцбург допустил вакцинацию большей части граждан от коронавируса в 2021 году

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — цитирует Гинцбурга пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. По его словам, это позволит «существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения нашей страны».