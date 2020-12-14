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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хорошевцева

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге умершего 13 декабря народного артиста России, диктора Евгения Хорошевцева, следует из телеграммы, опубликованой на сайте Кремля.

«Искренне разделяю постигшее Вас горе. Евгений Александрович Хорошевцев был блестящим профессионалом, открытым, увлечённым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Талантливый артист и режиссёр, яркий представитель отечественной дикторской школы, своей творческой работой он задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу», — говорится в телеграмме.

Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Его называли «голосом Кремля». Он был учеником советского диктора, «голоса Победы» Юрия Левитана. Хорошевцев родился в 1944 г. в Москве. С 1968 г. работал диктором Всесоюзного радио, а с 2000 г. – диктором протокольных мероприятий президента России. В 2001 г. был удостоен звания народного артиста РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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