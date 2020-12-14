Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хорошевцева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге умершего 13 декабря народного артиста России, диктора Евгения Хорошевцева, следует из телеграммы, опубликованой на сайте Кремля.
«Искренне разделяю постигшее Вас горе. Евгений Александрович Хорошевцев был блестящим профессионалом, открытым, увлечённым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Талантливый артист и режиссёр, яркий представитель отечественной дикторской школы, своей творческой работой он задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу», — говорится в телеграмме.
Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Его называли «голосом Кремля». Он был учеником советского диктора, «голоса Победы» Юрия Левитана. Хорошевцев родился в 1944 г. в Москве. С 1968 г. работал диктором Всесоюзного радио, а с 2000 г. – диктором протокольных мероприятий президента России. В 2001 г. был удостоен звания народного артиста РФ.