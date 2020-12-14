Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хорошевцева

Хорошевцев скончался 13 декабря на 77-м году жизни. Его называли «голосом Кремля». Он был учеником советского диктора, «голоса Победы» Юрия Левитана. Хорошевцев родился в 1944 г. в Москве. С 1968 г. работал диктором Всесоюзного радио, а с 2000 г. – диктором протокольных мероприятий президента России. В 2001 г. был удостоен звания народного артиста РФ.