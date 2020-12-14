Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины в случае мутации коронавируса

Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» содержит фрагменты вирусного белка, которые не изменяются в ходе эволюции вируса, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор. Так ведомство прокомментировало вопрос о том, действительно ли любая вакцина против COVID-19 бесполезна по причине мутации вируса.