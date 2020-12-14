Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины в случае мутации коронавируса
Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» содержит фрагменты вирусного белка, которые не изменяются в ходе эволюции вируса, сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор. Так ведомство прокомментировало вопрос о том, действительно ли любая вакцина против COVID-19 бесполезна по причине мутации вируса.
«Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит синтетические пептиды – короткие иммуногенные фрагменты вирусного белка, которые были выбраны из консервативных районов, не изменяющихся в ходе эволюции», — говорится в сообщении.
Ранее и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лионозов заявил, что вирусологи выявили мутации коронавируса в 13 российских регионах, однако изменения в вирусе не влияют на тяжесть заболевания. Перед этим руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибири обнаружена новая, более заразная форма коронавируса.
«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова, ожидается в ближайшее время.