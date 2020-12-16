Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое число женщин-руководителей
Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тыс. евро за то, что там работает слишком много женщин-руководителей. Об этом сообщила в своем Twitter мэр Парижа Анн Идальго.
«11 женщин, 5 мужчин. Город Париж был оштрафован на 90 тыс. евро за назначение слишком большого количества женщин», — написала она. По ее словам, она вместе со своими заместителями намерена передать этот чек министру государственной службы.
Как передает Le Monde, в министерстве государственной службы пояснили, что в 2018 г. Париж провел 16 назначений директоров и заместителей директоров на новые рабочие места, 11 из них получили женщины. «Эта очень высокая цифра», — сказали в министерстве, отметив, что нарушен баланс механизма, созданного в 2013 г., согласно которому среди назначений на рабочие места должно быть 40% людей каждого пола.