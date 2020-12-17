Путин оценил ход мусорной реформы

«Одна из задач заключается в том, чтобы добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками с тем, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей этих упаковочных изделий», — отметил Путин. Он подчеркнул, что такая практика «выстроена повсеместно, почти во всем мире, и мы будем придерживаться этой практики».