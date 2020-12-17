Путин оценил ход мусорной реформы
Реформа мусорной отрасли в России двигается, заявил журналистам президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
«Я не думаю, что она тормозит, эта реформа. Достаточно много вопросов, связанных с организацией самого производства, но реформа сама по себе двигается», — сказал Путин. Он отметил, что в рамках реформы перед государством стоят несколько крупных задач.
«Нам нужно создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства», — сказал глава государства. Второй задачей он назвал организацию «нормальной сортировки» отходов, «чтобы к 2030 году у нас все распределялось по соответствующим сегментам».
«Одна из задач заключается в том, чтобы добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками с тем, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей этих упаковочных изделий», — отметил Путин. Он подчеркнул, что такая практика «выстроена повсеместно, почти во всем мире, и мы будем придерживаться этой практики».
1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». Она инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.
В рамках реформы планируется построить боле 200 заводов по утилизации отходов. В мае 2020 г. «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. По данным Счетной палаты на конец сентября 2020 г., в России перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.