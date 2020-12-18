ЦБ продлил перевод пенсий на карты «Мир» еще на полгода

В конце сентября Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до до конца 2020 г. Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 г. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года.