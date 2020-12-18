ЦБ продлил перевод пенсий на карты «Мир» еще на полгода
Банк России продлил до 1 июля 2021 г. срок обязательного зачисления пенсий и других социальных выплат на карты платежной системы «Мир», сообщает ТАСС. В ЦБ уточнили, что решение связано с необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции из-за коронавируса.
«В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты "Мир" и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье», — сообщили агентству в пресс-службе регулятора.
В конце сентября Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до до конца 2020 г. Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 г. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года.
«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии.