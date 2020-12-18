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Минфин перечислил свыше 70 млрд рублей на «новогодние» выплаты

Ведомости

Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд руб. для «новогодних» выплат семьям с детьми до 8 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минфин довел 73,6 млрд рублей, выделенных из Резервного фонда Правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до 8 лет», — указано в сообщении.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства. Позже президент подписал соответствующий указ.

18 декабря Минтруд рассказал о получении порталом госуслуг около 200 тыс. заявлений от граждан на предоставление данных выплат.

Ранее по теме: Госуслуги получили около 200 000 заявлений на «новогодние» выплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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