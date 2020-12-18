Минфин перечислил свыше 70 млрд рублей на «новогодние» выплаты

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства. Позже президент подписал соответствующий указ.