Минфин перечислил свыше 70 млрд рублей на «новогодние» выплаты
Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд руб. для «новогодних» выплат семьям с детьми до 8 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
«Минфин довел 73,6 млрд рублей, выделенных из Резервного фонда Правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до 8 лет», — указано в сообщении.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства. Позже президент подписал соответствующий указ.
18 декабря Минтруд рассказал о получении порталом госуслуг около 200 тыс. заявлений от граждан на предоставление данных выплат.