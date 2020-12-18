Россия и ФРГ обсудили совместное производство вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Йенсом Шпаном обсудили организацию совместного производства вакцин от коронавируса в Европе, сообщает пресс-служба российского Минздрава.
«Михаил Мурашко подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах. В свою очередь, Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин», — говорится в сообщении ведомства.
Российские и немецкие эксперты проведут переговоры о поиске мощностей для совместного производства российских вакцин, добавили в Минздраве.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.