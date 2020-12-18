Россия и ФРГ обсудили совместное производство вакцин от коронавируса

«Михаил Мурашко подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах. В свою очередь, Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин», — говорится в сообщении ведомства.