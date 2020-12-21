«Аэрофлот» вернет стоимость билетов после отмены рейсов в Лондон

Ранее в пресс-службе секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 22 декабря временно останавливает авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением в этой стране нового, более заразного штамма коронавируса, авиасообщение с ней ограничили около 15 государств. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии.