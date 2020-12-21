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«Аэрофлот» вернет стоимость билетов после отмены рейсов в Лондон

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» отменит все рейсы в Лондон на неделю с 22 декабря и вернет деньги за билеты в полном объеме, сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон с 00 часов 22 декабря на 7 дней. Отмена произведена в соответствии с решением штаба правительства», — цитирует ТАСС Демина. Он отметил, что возврат средств за авиабилеты будет осуществляться в полном объеме в соответствии с формой оплаты.

Согласно информации в расписании полетов, «Аэрофлот» выполняет шесть рейсов в Хитроу в неделю.

Ранее в пресс-службе секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 22 декабря временно останавливает авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением в этой стране нового, более заразного штамма коронавируса, авиасообщение с ней ограничили около 15 государств. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии.

Ранее по теме: Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных