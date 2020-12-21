«Аэрофлот» вернет стоимость билетов после отмены рейсов в Лондон
Авиакомпания «Аэрофлот» отменит все рейсы в Лондон на неделю с 22 декабря и вернет деньги за билеты в полном объеме, сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
Согласно информации в расписании полетов, «Аэрофлот» выполняет шесть рейсов в Хитроу в неделю.
Ранее в пресс-службе секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 22 декабря временно останавливает авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением в этой стране нового, более заразного штамма коронавируса, авиасообщение с ней ограничили около 15 государств. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии.