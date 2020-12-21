В США началась вакцинация от коронавируса препаратом от Moderna
В США началась вакцинация от коронавируса препаратом американской фармацевтической компании Moderna. Трансляцию введения первых инъекций своим сотрудникам опубликовала американская медицинская компания Hartford HealthCare из одного из своих госпиталей.
«Эрик Арлия, директор Hartford HealthCare, первый сотрудник компании, [официально] получивший прививку от Moderna», — говорится в сообщении. Компания опубликовала также трансляцию введения инъекций еще 15 сотрудникам компании.
Ранее, 17 декабря, американские власти разрешили использовать вакцину Moderna на территории США, а также подтвердили заявленную эффективность препарата. По заявлению компании, по итогам третьей фазы клинических испытаний она составила 94,1%. Эффективность препарата против развития тяжелого течения коронавируса Moderna оценила в 100%.
Первым для вакцинации в США начали использовать препарат от конкурентов Moderna — немецкой BioNTech и американской Pfizer. Инъекции должны получить в том числе высшие руководители страны. Публично привился вакциной от BioNTech и Pfizer вице-президент США Майк Пенс.