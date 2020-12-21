В США началась вакцинация от коронавируса препаратом от Moderna

Ранее, 17 декабря, американские власти разрешили использовать вакцину Moderna на территории США, а также подтвердили заявленную эффективность препарата. По заявлению компании, по итогам третьей фазы клинических испытаний она составила 94,1%. Эффективность препарата против развития тяжелого течения коронавируса Moderna оценила в 100%.