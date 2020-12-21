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В США началась вакцинация от коронавируса препаратом от Moderna

Ведомости

В США началась вакцинация от коронавируса препаратом американской фармацевтической компании Moderna. Трансляцию введения первых инъекций своим сотрудникам опубликовала американская медицинская компания Hartford HealthCare из одного из своих госпиталей.

«Эрик Арлия, директор Hartford HealthCare, первый сотрудник компании, [официально] получивший прививку от Moderna», — говорится в сообщении. Компания опубликовала также трансляцию введения инъекций еще 15 сотрудникам компании.

Ранее, 17 декабря, американские власти разрешили использовать вакцину Moderna на территории США, а также подтвердили заявленную эффективность препарата. По заявлению компании, по итогам третьей фазы клинических испытаний она составила 94,1%. Эффективность препарата против развития тяжелого течения коронавируса Moderna оценила в 100%.

Первым для вакцинации в США начали использовать препарат от конкурентов Moderna — немецкой BioNTech и американской Pfizer. Инъекции должны получить в том числе высшие руководители страны. Публично привился вакциной от BioNTech и Pfizer вице-президент США Майк Пенс.

Ранее по теме: Вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech одобрили в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных