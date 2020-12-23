Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами

Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 г. Согласно документу, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные иностранные НКО с зарубежным финансированием признаются иностранными агентами. Этот статус может быть присвоен сотрудникам СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы. Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться. Блогеров и российских публицистов это не коснется.