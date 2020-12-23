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Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о признании физлиц иностранными агентами, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 г. Согласно документу, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные иностранные НКО с зарубежным финансированием признаются иностранными агентами. Этот статус может быть присвоен сотрудникам СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы. Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться. Блогеров и российских публицистов это не коснется.

Кроме того, устанавливается уведомительный порядок учета незарегистрированных иностранных НКО, попадающих под критерий иноагентов. Их включат в специальный реестр и обяжут ежеквартально отчитываться об объеме и целях иностранного финансирования. В то же время члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти.

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В документе также уточняется, что наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность не будут считаться политической деятельностью НКО-иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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