Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о признании физлиц иностранными агентами, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 г. Согласно документу, физические лица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные иностранные НКО с зарубежным финансированием признаются иностранными агентами. Этот статус может быть присвоен сотрудникам СМИ-иноагентов, пишущих на общественно-политические темы. Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться. Блогеров и российских публицистов это не коснется.
Кроме того, устанавливается уведомительный порядок учета незарегистрированных иностранных НКО, попадающих под критерий иноагентов. Их включат в специальный реестр и обяжут ежеквартально отчитываться об объеме и целях иностранного финансирования. В то же время члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти.
В документе также уточняется, что наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность не будут считаться политической деятельностью НКО-иноагента.