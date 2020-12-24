Гинцбург заявил об эффективности «Спутник V» против британского штамма коронавируса

О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии.