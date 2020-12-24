Гинцбург заявил об эффективности «Спутник V» против британского штамма коронавируса
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защитит от нового британского штамма, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Да, безусловно, вакцина "Спутник V" будет защищать от этой мутации», — сказал он.
По его словам, мутация, найденная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка, а российский препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса.
О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии.
После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили сообщение с Великобританией. 23 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили еще один мутировавший вариант коронавируса.