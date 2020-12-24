Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал столичным работодателям сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 числа сделали для горожан выходным днем», — сказал Собянин.
Он отметил, что 31 декабря будет работать значительная часть городских служб.
Ранее об аналогичном решении объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. 31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Московской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях и в других.
Некоторые российские регионы ввели ограничения на празднование Нового года для профилактики коронавируса. Например, в Москве будут запрещены новогодние гуляния, не будут работать парки и катки, кафе и рестораны по-прежнему будут закрыты ночью. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рекомендовал россиянам провести Новый год «максимально спокойно и камерно», чтобы не спровоцировать новый всплеск заболеваемости.