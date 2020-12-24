Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным в Москве

«Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 числа сделали для горожан выходным днем», — сказал Собянин.