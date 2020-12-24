В Германии впервые выявили «британский» штамм коронавируса

После обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с этой страной. 23 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили еще один мутировавший вариант коронавируса.