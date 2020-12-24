В Германии впервые выявили «британский» штамм коронавируса
В немецкой земле Баден-Вюртемберге у женщины обнаружили «британский» штамм коронавируса. Как сообщили в Минздраве земли, это первый зарегистрированный случай в Германии, пишет Bild.
«При входе в аэропорт все пассажиры прошли тест на SARS-CoV-2, который оказался положительным для данного человека», — сказал пресс-секретарь министерства.
По данным издания, женщина прилетела в Баден-Вюртемберг из Великобритании через аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря, чтобы навестить родственников. Сейчас она находится на изоляции.
После обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с этой страной. 23 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили еще один мутировавший вариант коронавируса.