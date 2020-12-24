Мурашко: в 2021 году нужно победить коронавирус

«Нам предстоит решение больших задач в 2021 году, мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям», — сказал Мурашко. Он пояснил, что речь, в частности, идет о совершенствовании оказания медицинской помощи, повышении качества и внимания к пациенту.