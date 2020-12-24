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Мурашко: в 2021 году нужно победить коронавирус

Ведомости

В 2021 году нужно решить много больших задач в сфере здравоохранения, чтобы победить коронавирус, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге, трансляцию которого показал «Россия 24».

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«Нам предстоит решение больших задач в 2021 году, мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям», — сказал Мурашко. Он пояснил, что речь, в частности, идет о совершенствовании оказания медицинской помощи, повышении качества и внимания к пациенту.

Мурашко также рассказал, что сейчас в России развернуто около 280 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, а также мобилизован амбулаторно-поликлинический этап медицинской помощи.

По данным оперштаба на 24 декабря, в России был зафиксирован максимальный суточный прирост с начала пандемии — 29 935 новых заболевших. Днем ранее сообщалось о 27 250 заболевших. Скончались 635 пациентов. Показатель смертности тоже рекордный — умерли 635 заболевших.

Ранее по теме: В России за сутки выявили рекордные 29 935 новых случаев коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных