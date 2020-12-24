Мурашко: в 2021 году нужно победить коронавирус
В 2021 году нужно решить много больших задач в сфере здравоохранения, чтобы победить коронавирус, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге, трансляцию которого показал «Россия 24».
«Нам предстоит решение больших задач в 2021 году, мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям», — сказал Мурашко. Он пояснил, что речь, в частности, идет о совершенствовании оказания медицинской помощи, повышении качества и внимания к пациенту.
Мурашко также рассказал, что сейчас в России развернуто около 280 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, а также мобилизован амбулаторно-поликлинический этап медицинской помощи.
По данным оперштаба на 24 декабря, в России был зафиксирован максимальный суточный прирост с начала пандемии — 29 935 новых заболевших. Днем ранее сообщалось о 27 250 заболевших. Скончались 635 пациентов. Показатель смертности тоже рекордный — умерли 635 заболевших.