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В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних

Ведомости

Комендантский час для несовершеннолетних будет введен в Ленинградской области с 30 декабря по 10 января для профилактики распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

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«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, ограничивающее перемещения несовершеннолетних детей без родителей», — говорится в сообщении. 

Несовершеннолетним нельзя будет находиться без родителей на улицах, стадионах, в транспорте, парках, интернет-клубах, торговых и развлекательных центрах с 21.00 до 06.00 часов, уточнили в правительстве области

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение комендантского часа ночью в связи с распространением коронавируса бесполезно и является популистской мерой. 

По данным оперативного штаба, в Ленинградской области за последние сутки выявили 232 новых случая коронавируса, 90 человек выздоровели, 15 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 23 144 случая заражений вирусом и 242 летальных исхода. 

Ранее по теме: Собянин назвал комендантский час ночью популистской мерой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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