В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних
Комендантский час для несовершеннолетних будет введен в Ленинградской области с 30 декабря по 10 января для профилактики распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, ограничивающее перемещения несовершеннолетних детей без родителей», — говорится в сообщении.
Несовершеннолетним нельзя будет находиться без родителей на улицах, стадионах, в транспорте, парках, интернет-клубах, торговых и развлекательных центрах с 21.00 до 06.00 часов, уточнили в правительстве области
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение комендантского часа ночью в связи с распространением коронавируса бесполезно и является популистской мерой.
По данным оперативного штаба, в Ленинградской области за последние сутки выявили 232 новых случая коронавируса, 90 человек выздоровели, 15 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 23 144 случая заражений вирусом и 242 летальных исхода.