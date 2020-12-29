ФСБ раскрыла схему хищения денег в РАНХиГС

В схеме участвовали руководство, преподаватели и административный персонал вуза. По данным ФСБ, в академии организовали схему хищения денег «путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». Сумму хищений в ведомстве не раскрыли.