ФСБ раскрыла схему хищения денег в РАНХиГС
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла схему хищения денег в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В схеме участвовали руководство, преподаватели и административный персонал вуза. По данным ФСБ, в академии организовали схему хищения денег «путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». Сумму хищений в ведомстве не раскрыли.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту мошенинчества (ч. 4 ст. 159 УК). Один фигурант дела задержан с поличным при получении денег от подчиненных. ТАСС со ссылкой на источник пишет о задержании декана факультета Госуправления экономикой Светланы Лариной.