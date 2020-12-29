Декана РАНХиГС отправили под домашний арест до 21 февраля
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста декану факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлане Лариной, которую обвиняют в хищении бюджетных средств (ч. 4 ст.159 УК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Размахову.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла схему хищения денег в РАНХиГС, в которой участвовали преподаватели и административный персонал вуза.
При этом один фигурант дела задержан с поличным при получении денег от подчиненных, уточняли в ФСБ. Ранее о задержании декана факультета Госуправления экономикой Светланы Лариной сообщал ТАСС со ссылкой на источник.