Российский посол заявил о прекращении пассажирского сообщения с Китаем
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем практически полностью остановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил в ходе пресс-конференции в Китае российский посол Андрей Денисов.
«Сейчас пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекращено, но при этом грузовое сообщение продолжается, как по железной дороге, так и авиатранспортом. Несколько сократилось автомобильное сообщение, у нас ведь с вами очень большая общая граница, много пунктов пропуска, и большие объемы грузов перемещаются между нашими странами на автомобильном транспорте», – заявил он (цитата по «Прайм»).
Снижению пассажиропотока способствовало прекращение выдачи виз с обеих сторон, пояснил Денисов. При этом он выразил надежду, что даже в условиях карантина граждане смогут получать документы на въезд в страны. Это касается в том числе и российских студентов, которые сейчас не могут вернуться в Китай, отметил посол.
Денисов выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом «ближе к лету» нормализуется по сравнению с той, что наблюдается на данный момент.
В начале февраля 2020 г. Россия приостановила авиасообщение и железнодорожное сообщение с Китаем после того, как там распространился новый вирус SARS-CoV-2. После вспышки инфекции в большинстве стран мира стал наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, весной многие государства ввели жесткие локдауны. К лету темп суточного прироста зараженных стал замедляться, а осенью вновь ускорился. Кроме того, в декабре в мире выявили два новых штамма коронавируса – из Великобритании и ЮАР. На фоне всего этого страны вновь стали вводить ограничительные меры.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии коронавирусом заразились более 81,4 млн жителей планеты. В России таковых свыше 3,1 млн, из которых 55 827 пациентов умерли. Суточный прирост заболевших COVID-19 составил 27 002 случая.
В Китае, по официальным данным, коронавирусом заразились почти 96 тыс. граждан. Умерли 4777 человек. За последние 24 часа COVID-19 был обнаружен у 88 человек.