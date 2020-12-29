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Российский посол заявил о прекращении пассажирского сообщения с Китаем

Ведомости

Пассажирское сообщение между Россией и Китаем практически полностью остановлено в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил в ходе пресс-конференции в Китае российский посол Андрей Денисов.

«Сейчас пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекращено, но при этом грузовое сообщение продолжается, как по железной дороге, так и авиатранспортом. Несколько сократилось автомобильное сообщение, у нас ведь с вами очень большая общая граница, много пунктов пропуска, и большие объемы грузов перемещаются между нашими странами на автомобильном транспорте», – заявил он (цитата по «Прайм»).

Снижению пассажиропотока способствовало прекращение выдачи виз с обеих сторон, пояснил Денисов. При этом он выразил надежду, что даже в условиях карантина граждане смогут получать документы на въезд в страны. Это касается в том числе и российских студентов, которые сейчас не могут вернуться в Китай, отметил посол.

Денисов выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом «ближе к лету» нормализуется по сравнению с той, что наблюдается на данный момент.

В начале февраля 2020 г. Россия приостановила авиасообщение и железнодорожное сообщение с Китаем после того, как там распространился новый вирус SARS-CoV-2. После вспышки инфекции в большинстве стран мира стал наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, весной многие государства ввели жесткие локдауны. К лету темп суточного прироста зараженных стал замедляться, а осенью вновь ускорился. Кроме того, в декабре в мире выявили два новых штамма коронавируса – из Великобритании и ЮАР. На фоне всего этого страны вновь стали вводить ограничительные меры.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии коронавирусом заразились более 81,4 млн жителей планеты. В России таковых свыше 3,1 млн, из которых 55 827 пациентов умерли. Суточный прирост заболевших COVID-19 составил 27 002 случая.

В Китае, по официальным данным, коронавирусом заразились почти 96 тыс. граждан. Умерли 4777 человек. За последние 24 часа COVID-19 был обнаружен у 88 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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