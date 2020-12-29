Российский посол заявил о прекращении пассажирского сообщения с Китаем

В начале февраля 2020 г. Россия приостановила авиасообщение и железнодорожное сообщение с Китаем после того, как там распространился новый вирус SARS-CoV-2. После вспышки инфекции в большинстве стран мира стал наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, весной многие государства ввели жесткие локдауны. К лету темп суточного прироста зараженных стал замедляться, а осенью вновь ускорился. Кроме того, в декабре в мире выявили два новых штамма коронавируса – из Великобритании и ЮАР. На фоне всего этого страны вновь стали вводить ограничительные меры.