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Елизавета II и ее муж вакцинировались от коронавируса

Ведомости

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип сделали прививки от коронавируса, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Представитель королевской семьи уточнил, что пока 94-летняя королева и ее 99-летний муж получили первые дозы двухфазного препарата. Собеседник СМИ пояснил, что Елизавета II решила обнародовать данную информацию во избежание неточностей и дальнейших спекуляций.

Прививки были сделаны королевским домашним врачом в Виндзорском замке, где супруги провели изоляцию. Какое именно из лекарств они получили, не уточняется.

На данный момент жители Великобритании могут выбрать одну из двух вакцин против коронавируса. Первая была разработана американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech. Ее эффективность оценили в 95%. Массовая прививочная кампания ею началась в стране в начале декабря 2020 г.

Кроме того, с начала января 2021 г. британцы получили возможность привиться препаратом от коронавируса, разработанным Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca. Эффективность этой вакцины составила 70%.

По данным на сайте правительства Великобритании, за время пандемии коронавирусом заразились 3 017 409 жителя страны. При этом 59 937 – за последние сутки. Заболеваемость COVID-19 в государстве бьет рекорды после обнаружения там нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее ранее известного. В связи с этим в Великобритании были введены новые ограничительные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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