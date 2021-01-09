Елизавета II и ее муж вакцинировались от коронавируса

По данным на сайте правительства Великобритании, за время пандемии коронавирусом заразились 3 017 409 жителя страны. При этом 59 937 – за последние сутки. Заболеваемость COVID-19 в государстве бьет рекорды после обнаружения там нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее ранее известного. В связи с этим в Великобритании были введены новые ограничительные меры.