В Индонезии обнаружили обломки рухнувшего самолета

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 уточнил, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Позже министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади рассказал, что воздушное судно потерпело крушение вблизи острова Лаки. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 12 членов экипажа, 40 взрослых, 7 детей и 3 младенца.