В Индонезии обнаружили обломки рухнувшего самолета
В Яванском море обнаружили обломки самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение 9 января. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на командующего вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто. Водолазы обнаружили обломки на глубине 23 м. Они разглядели куски фюзеляжа и обломки с регистрационными данными самолета.
«Дайвинговая команда сообщила нам, что вода проглядывается хорошо и ясно. Это позволяет нам обнаружить некоторые части самолета», — сказал Тьяджанто.
Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 уточнил, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Позже министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади рассказал, что воздушное судно потерпело крушение вблизи острова Лаки. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 12 членов экипажа, 40 взрослых, 7 детей и 3 младенца.
Причина крушения самолета пока не уточняется. Российское посольство в Джакарте написало на своей странице в Twitter, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Президент России Владимир Путин вчера выразил соболезнования главе Республики Индонезия Джоко Видодо.