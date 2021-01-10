В России за сутки выявили минимум новых случаев коронавируса с ноября
В России за сутки выявили 22 851 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 401 954. Умерли за день 456 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 61 837.
Меньше 23 000 заболевших в России выявлено впервые с 18 ноября прошлого года, свидетельствует статистика оперштаба.
Вчера, 9 января, оперштаб сообщил о 23 309 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 4216 (вчера 4900) случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7045 пациентов, скончались 77 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3010), Подмосковье (+1292), Нижегородская (+472) и Воронежская (+390) области.
За сутки в России полностью выздоровели 24 080 человек. Общее число выздоровевших возросло до 2 778 889 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 89,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 22,1 млн случаев, Индии (свыше 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.