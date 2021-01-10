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В России за сутки выявили минимум новых случаев коронавируса с ноября

Ведомости

В России за сутки выявили 22 851 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 401 954. Умерли за день 456 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 61 837.

Меньше 23 000 заболевших в России выявлено впервые с 18 ноября прошлого года, свидетельствует статистика оперштаба.

Вчера, 9 января, оперштаб сообщил о 23 309 новых случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 4216 (вчера 4900) случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7045 пациентов, скончались 77 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3010), Подмосковье (+1292), Нижегородская (+472) и Воронежская (+390) области.

За сутки в России полностью выздоровели 24 080 человек. Общее число выздоровевших возросло до 2 778 889 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 89,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 22,1 млн случаев, Индии (свыше 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных