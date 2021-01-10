Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося в Индонезии лайнера
Поисковая группа обнаружила местоположение двух черных ящиков индонезийского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя национального поисково-спасательного агентства Багуса Пурухито.
«Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев», — сказал он.
Ранее спасателям удалось найти вероятное место крушения лайнера в Яванском море. По словам поисковой группы, обломки самолета лежат на глубине 23 м.
Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 уточнил, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Позже министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади рассказал, что воздушное судно потерпело крушение вблизи острова Лаки. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 12 членов экипажа, 40 взрослых, 7 детей и 3 младенца.
Причина крушения самолета пока не уточняется. Российское посольство в Джакарте написало на своей странице в Twitter, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Президент России Владимир Путин вчера выразил соболезнования главе Республики Индонезия Джоко Видодо.