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Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося в Индонезии лайнера

Ведомости

Поисковая группа обнаружила местоположение двух черных ящиков индонезийского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя национального поисково-спасательного агентства Багуса Пурухито.

«Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев», — сказал он.

Ранее спасателям удалось найти вероятное место крушения лайнера в Яванском море. По словам поисковой группы, обломки самолета лежат на глубине 23 м. 

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 уточнил, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Позже министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади рассказал, что воздушное судно потерпело крушение вблизи острова Лаки. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 12 членов экипажа, 40 взрослых, 7 детей и 3 младенца.

Причина крушения самолета пока не уточняется. Российское посольство в Джакарте написало на своей странице в Twitter, что, по предварительным данным, россиян на борту не было. Президент России Владимир Путин вчера выразил соболезнования главе Республики Индонезия Джоко Видодо. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных