Синоптик спрогнозировал двадцатиградусные морозы на следующей неделе в Москве

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17-22, в дневные часы уже не выше минус 10-15. Не обойдется без незначительного локального снега», – заявил синоптик агентству.