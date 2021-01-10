Синоптик спрогнозировал двадцатиградусные морозы на следующей неделе в Москве
На неделе с 11 по 18 января в Москве будут наблюдаться сильные морозы, ночью температура может опуститься ниже минус 20 градусов по Цельсию. Такой прогноз в интервью «РИА Новостям» высказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17-22, в дневные часы уже не выше минус 10-15. Не обойдется без незначительного локального снега», – заявил синоптик агентству.
Кроме того, по мнению синоптика, за следующую неделю в Москве сугробы достигнут 22-30 см, в Подмосковье их высота будет достигать 45 см.