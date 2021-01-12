В Госдуму внесен законопроект о денежной компенсации за незаконное задержание

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в Гражданском кодексе РФ нет точного указания, что незаконное административное задержание на срок до 48 часов является основанием для привлечения к ответственности. В связи с этим установленное Конституцией и Европейской конвенцией право задержанного на получение компенсации вследствие ограничения его свободы не всегда реализуется на практике.