В Госдуму внесен законопроект о денежной компенсации за незаконное задержание
Депутат от партии «Единая Россия» Наталья Костенко внесла в Госдуму законопроект, предполагающий выплату из регионального бюджета или казны муниципального образования денежной компенсации за незаконное задержание на двое суток. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в Гражданском кодексе РФ нет точного указания, что незаконное административное задержание на срок до 48 часов является основанием для привлечения к ответственности. В связи с этим установленное Конституцией и Европейской конвенцией право задержанного на получение компенсации вследствие ограничения его свободы не всегда реализуется на практике.
«Суды не всегда учитывают позицию Конституционного суда Российской Федерации о праве требовать возмещения вреда вследствие незаконного административного задержания. Суды отказывают в удовлетворении соответствующих исков, ссылаясь на отсутствие в законе прямого указания на данное право», – говорится в документе.
«Таким образом, возникшая неопределенность в правоприменительной практике может быть устранена лишь путем изменения нормы закона», – резюмировала автор законопроекта.
Костенко также сообщила «Интерфаксу», что точный размер компенсации будет определять суд. Сумма будет зависеть от понесенного ущерба, например, какую часть от зарплаты потерял пострадавший из-за задержания. Депутат добавила, что получила положительный отзыв на свою инициативу в рамках экспертного совета «Единой России», также законопроект поддержал Минюст.