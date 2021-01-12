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В Госдуму внесен законопроект о денежной компенсации за незаконное задержание

Ведомости

Депутат от партии «Единая Россия» Наталья Костенко внесла в Госдуму законопроект, предполагающий выплату из регионального бюджета или казны муниципального образования денежной компенсации за незаконное задержание на двое суток. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в Гражданском кодексе РФ нет точного указания, что незаконное административное задержание на срок до 48 часов является основанием для привлечения к ответственности. В связи с этим установленное Конституцией и Европейской конвенцией право задержанного на получение компенсации вследствие ограничения его свободы не всегда реализуется на практике.

«Суды не всегда учитывают позицию Конституционного суда Российской Федерации о праве требовать возмещения вреда вследствие незаконного административного задержания. Суды отказывают в удовлетворении соответствующих исков, ссылаясь на отсутствие в законе прямого указания на данное право», – говорится в документе.

«Таким образом, возникшая неопределенность в правоприменительной практике может быть устранена лишь путем изменения нормы закона», – резюмировала автор законопроекта.

Костенко также сообщила «Интерфаксу», что точный размер компенсации будет определять суд. Сумма будет зависеть от понесенного ущерба, например, какую часть от зарплаты потерял пострадавший из-за задержания. Депутат добавила, что получила положительный отзыв на свою инициативу в рамках экспертного совета «Единой России», также законопроект поддержал Минюст.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных