Мишустин уволил трех заместителей министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил трех заместителей министров, одного из них — из-за сокращения должности. Всего в рамках реформы госаппарата планируется сократить 36 заместителей руководителей центральных ведомств, говорится на сайте правительства.
Согласно официальному интернет-порталу правовой информации, с пометкой «в связи с сокращением этой должности» был уволен заместитель главы Минприроды Константин Румянцев.
Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков и замглавы Минтранса Юрий Цветков освобождены от должностей по их просьбам.
В ноябре прошлого года Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля.