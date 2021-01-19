Мишустин поручил губернаторам следить за ходом вакцинации

По словам премьера, записаться на прививку можно и через портал государственных услуг. «Пока в тестовом режиме, но уже в ближайшее время система должна заработать в полном объёме. Внедрение такой практики позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку. Это важно и для соблюдения условий хранения вакцины», — пояснил Мишустин.