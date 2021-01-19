Мишустин поручил губернаторам следить за ходом вакцинации
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета поручил губернаторам лично проследить за проходящей в регионах вакцинацией от коронавируса, следует из документа на сайте правительства.
«Прошу губернаторов лично следить за тем, как идёт иммунизация от коронавируса на их территориях», — сказал Мишустин, отметив, что важно, чтобы везде соблюдались меры предосторожности: «от этого зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе».
Мишустин напомнил, что в стране стартовала массовая вакцинация, в некоторых регионах к ней подключились и частные медицинские организации.
По словам премьера, записаться на прививку можно и через портал государственных услуг. «Пока в тестовом режиме, но уже в ближайшее время система должна заработать в полном объёме. Внедрение такой практики позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку. Это важно и для соблюдения условий хранения вакцины», — пояснил Мишустин.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».