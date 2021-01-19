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Мишустин поручил губернаторам следить за ходом вакцинации

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета поручил губернаторам лично проследить за проходящей в регионах вакцинацией от коронавируса, следует из документа на сайте правительства.

«Прошу губернаторов лично следить за тем, как идёт иммунизация от коронавируса на их территориях», — сказал Мишустин, отметив, что важно, чтобы везде соблюдались меры предосторожности: «от этого зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе».

Мишустин напомнил, что в стране стартовала массовая вакцинация, в некоторых регионах к ней подключились и частные медицинские организации.

По словам премьера, записаться на прививку можно и через портал государственных услуг. «Пока в тестовом режиме, но уже в ближайшее время система должна заработать в полном объёме. Внедрение такой практики позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку. Это важно и для соблюдения условий хранения вакцины», — пояснил Мишустин.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Ранее по теме: Мурашко объявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 во всех регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных