В Татарстане возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам
Следственное управление СК России в Татарстане возбудило уголовное дело в отношении «неустановленного лица» по статье о призывах к массовым беспорядкам. Об этом говорится на сайте ведомства.
«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам")», — говорится в сообщении.
По данным СК, «злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, разместившего информацию.
Ранее Роскомнадзор заявил, что соцсети понесут ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях. По новой ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), соцсетям грозит штраф от 800 тыс. руб. До 4 млн руб.