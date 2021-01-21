В Татарстане возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам")», — говорится в сообщении.