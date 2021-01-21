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В Татарстане возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам

Ведомости

Следственное управление СК России в Татарстане возбудило уголовное дело в отношении «неустановленного лица» по статье о призывах к массовым беспорядкам. Об этом говорится на сайте ведомства. 

«20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам")», — говорится в сообщении.

По данным СК, «злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, разместившего информацию.

Ранее Роскомнадзор заявил, что соцсети понесут ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях. По новой ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), соцсетям грозит штраф от 800 тыс. руб. До 4 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных