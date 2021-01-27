В Москве впервые с середины июня свободно более 50% коек для больных COVID-19
Число свободных коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве впервые с июня 2020 г. превысило 50%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года», — написал Собянин. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в столице продолжает улучшаться.
«В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тыс. в день», — подчеркнул Собянин.
Ранее власти Москвы отменили запрет на ночную работу ресторанов, баров, клубов и кафе, а также требование к предприятиям об обязательном переводе на удаленку 30% сотрудников. Эти ограничения действовали с октября-ноября 2020 г., когда наблюдался значительный рост числа заражений коронавирусом и госпитализаций.
Сейчас суточный прирост заболевших снизился до значений сентября-октября прошлого года: так, 26 января в Москве заразились коронавирусом 2317 человек. Этот показатель является самым низким с 30 сентября, когда вирус нашли у 2308 человек. Всего по стране инфекцию за сутки нашли у 18 241 человек — минимальное значение с 31 октября.