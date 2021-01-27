В Москве впервые с середины июня свободно более 50% коек для больных COVID-19

Сейчас суточный прирост заболевших снизился до значений сентября-октября прошлого года: так, 26 января в Москве заразились коронавирусом 2317 человек. Этот показатель является самым низким с 30 сентября, когда вирус нашли у 2308 человек. Всего по стране инфекцию за сутки нашли у 18 241 человек — минимальное значение с 31 октября.