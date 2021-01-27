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В Москве впервые с середины июня свободно более 50% коек для больных COVID-19

Ведомости

Число свободных коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве впервые с июня 2020 г. превысило 50%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года», — написал Собянин. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в столице продолжает улучшаться.

«В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тыс. в день», — подчеркнул Собянин.

Ранее власти Москвы отменили запрет на ночную работу ресторанов, баров, клубов и кафе, а также требование к предприятиям об обязательном переводе на удаленку 30% сотрудников. Эти ограничения действовали с октября-ноября 2020 г., когда наблюдался значительный рост числа заражений коронавирусом и госпитализаций.

Сейчас суточный прирост заболевших снизился до значений сентября-октября прошлого года: так, 26 января в Москве заразились коронавирусом  2317 человек. Этот показатель является самым низким с 30 сентября, когда вирус нашли у 2308 человек. Всего по стране инфекцию за сутки нашли у  18 241 человек — минимальное значение с 31 октября.

Ранее по теме: В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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