В Госдуме заявили о готовности руководства TikTok в России к сотрудничеству

«Я могу еще раз повторить: мы все заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудитории, соблюдали законодательство Российской Федерации. Соцсети и видеохостинги всё активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях, и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей», — заявил Пискарев.