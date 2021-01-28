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В Госдуме заявили о готовности руководства TikTok в России к сотрудничеству

Ведомости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получила ответ на свой запрос от TikTok. В нем говорится, что российское подразделение компании готово оперативно ответить на возникшие у парламентариев вопросы. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия», — рассказал глава думской комиссии.

«Я могу еще раз повторить: мы все заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудитории, соблюдали законодательство Российской Федерации. Соцсети и видеохостинги всё активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях, и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей», — заявил Пискарев.  

«Ведомости» направили запрос представителю TikTok в России.

27 января Пискарев говорил, что «вызвал на беседу» гендиректора TikTok в России Сергея Соколова, поскольку к работе зарубежной соцсети «накопились вопросы». 

Вчера, 27 января, Роскомнадзор заявил, что оштрафует соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. Соцсетям, согласно действующему законодательству, грозит штраф до 4 млн руб. каждой по ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации). 

22 января СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных