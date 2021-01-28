В Госдуме заявили о готовности руководства TikTok в России к сотрудничеству
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получила ответ на свой запрос от TikTok. В нем говорится, что российское подразделение компании готово оперативно ответить на возникшие у парламентариев вопросы. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия», — рассказал глава думской комиссии.
«Я могу еще раз повторить: мы все заинтересованы в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудитории, соблюдали законодательство Российской Федерации. Соцсети и видеохостинги всё активнее входят в нашу жизнь, влияние их велико, и мы считаем недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях, и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей», — заявил Пискарев.
«Ведомости» направили запрос представителю TikTok в России.
27 января Пискарев говорил, что «вызвал на беседу» гендиректора TikTok в России Сергея Соколова, поскольку к работе зарубежной соцсети «накопились вопросы».
Вчера, 27 января, Роскомнадзор заявил, что оштрафует соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. Соцсетям, согласно действующему законодательству, грозит штраф до 4 млн руб. каждой по ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации).
22 января СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).