Правительство выделит свыше 68,5 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Фонду социального страхования (ФСС) дополнительно более 68,5 млрд руб. на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 г., сообщается на сайте правительства.
«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», — пояснили в правительстве.
Ранее в ноябре Мишустин рассказал, что больничные и пособия по беременности и родам будут выплачиваться автоматически с 2022 г. на основании электронного листка нетрудоспособности.
Премьер-министр добавил, что выплаты будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей. Сейчас такая система действует в нескольких регионах в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, отметил Мишустин. Все сведения о гражданине Фонд социального страхования (ФСС) будет получать в электронном виде.
Сейчас для получения выплаты больничного работник должен предоставить работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), заполненный врачом. Согласно законодательству, размер больничного составляет 60% от средней зарплаты при стаже работы меньше пяти лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет, 100% — при стаже работы больше восьми лет.