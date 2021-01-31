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Правительство выделит свыше 68,5 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Фонду социального страхования (ФСС) дополнительно более 68,5 млрд руб. на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 г., сообщается на сайте правительства.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», — пояснили в правительстве.

Ранее в ноябре Мишустин рассказал, что больничные и пособия по беременности и родам будут выплачиваться автоматически с 2022 г. на основании электронного листка нетрудоспособности.

Премьер-министр добавил, что выплаты будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей. Сейчас такая система действует в нескольких регионах в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, отметил Мишустин. Все сведения о гражданине Фонд социального страхования (ФСС) будет получать в электронном виде.

Сейчас для получения выплаты больничного работник должен предоставить работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), заполненный врачом. Согласно законодательству, размер больничного составляет 60% от средней зарплаты при стаже работы меньше пяти лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет, 100% — при стаже работы больше восьми лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных